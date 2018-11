OL : Danger au mercato, la Juventus kiffe trois Lyonnais

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Jean-Michel Aulas s’en vante régulièrement à juste titre, l’Olympique Lyonnais possède le meilleur centre de formation de France, et l’un des plus efficaces d’Europe.

Mais il s’est également spécialisé dans le recrutement en post-formation, avec une réussite tout aussi impressionnante. Ainsi, si Houssem Aouar sort de la pépinière, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele ont été recrutés juste avant leur explosion sous le maillot de l’OL. Les trois joueurs peuvent légitimement ambitionner un avenir en Bleu, même si Ndombele a déjà pris ses aises au sein du groupe de Didier Deschamps. Une réussite qui n’a pas échappé à la Juventus Turin.

Selon Tuttosport, la Vieille Dame a supervisé les trois éléments à l’occasion du récent PSG-OL, et a vu ses bonnes impressions se confirmer. Une attaque en cours de saison demeure peu probable, mais cet été, en fonction des candidats et des résultats du club, le danger guette en tout cas le club rhodanien sur ses joueurs les plus prometteurs. Les billets pourraient pleuvoir, même si la Juventus est loin d’être la seule sur le coup, notamment en ce qui concerne un Tanguy Ndombele qui affole toute l’Europe avec ses récentes performances. En ce qui concerne Mendy, c’est le FC Barcelone qui est récemment venu aux renseignements à son sujet. Rien que ça.