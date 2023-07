Renato Tapia à l’OL, l'espoir revient brutalement

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur le point d’accueillir Duje Caleta-Car pour renforcer sa défense, l’OL aimerait également recruter un milieu défensif et n’a pas abandonné la piste de l’international péruvien du Celta Vigo, Renato Tapia.

Malgré l’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert par la DNCG, l’Olympique Lyonnais tente d’avancer sur le marché des transferts et de se renforcer avec des recrues à moindre coût. Clinton Mata et Skelly Alvero ont d’ores et déjà rejoint le groupe à la disposition de Laurent Blanc. L’ancien défenseur de Bruges et l’ex-milieu défensif de Sochaux pourraient bientôt être rejoints par Duje Caleta-Car, pour qui un accord est proche d’être trouvé pour un transfert avoisinant les 5 millions d’euros.

Caleta-Car à l'OL... en attendant Renato Tapia ?

Un renfort bienvenu en défense centrale, où l’incertitude plane autour de l’avenir de Lukeba et au sujet de la forme physique du très fragile Lovren. Laurent Blanc aimerait maintenant voir du renfort débarquer au milieu de terrain, Alvero ne partant pas comme un titulaire dans son esprit pour la saison à venir. Il y a quelques temps, un accord était annoncé avec le Celta Vigo pour le transfert de l’international péruvien Renato Tapia mais le deal avait finalement été mis en stand-by pour plusieurs raisons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renato Tapia (@renatotapiac)

La DNCG mais pas seulement, le joueur hésitait à rester en Espagne afin d’obtenir un passeport espagnol. A en croire les informations du média péruvien ATV, l’OL est toujours dans la course. Pour les raisons administratives liées à l’obtention d’un passeport espagnol, le club rhodanien n’est plus le favori pour accueillir Renato Tapia mais selon le média local, tout va se jouer entre Gérone et l’Olympique Lyonnais.

Un duel Gérone - OL pour Tapia

En effet, le journal informe que les deux clubs ont soumis des offres équivalentes au Celta Vigo et que c’est désormais au joueur de trancher la question de son avenir. Sportivement, le challenge de l’OL semble plus attractif mais en signant à Gérone, Renato Tapia restera suffisamment longtemps en Espagne pour obtenir -lui et sa famille- le passeport espagnol. L’enjeu de ce transfert dépasse donc simplement la logique sportive pour l’international péruvien. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le dossier n’est pas totalement mort pour Matthieu Louis-Jean.