Refroidi par Bosz, Kadewere fuit l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Inquiet pour son temps de jeu cette saison, Tino Kadewere a décidé de quitter l’Olympique Lyonnais. L’attaquant zimbabwéen, probablement absent pour le déplacement à Reims dimanche en fin d’après-midi, s’apprête à rejoindre Majorque dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

En plus de Lucas Paqueta, dont le transfert à West Ham est imminent, l’Olympique Lyonnais va enregistrer un autre départ dans les prochaines heures. Celui-ci concernera Tino Kadewere qui a lui-même décidé de quitter le club rhodanien. Nos confrères de Foot Mercato expliquent que l’attaquant de 26 ans s’inquiète pour son temps de jeu. Le Zimbabwéen, laissé sur le banc lors des deux premiers matchs de la saison, préfère partir afin de jouer davantage dans un championnat compétitif.

Apparemment, la Ligue 1 ne fait pas vraiment partie de ses critères. Tino Kadewere a en effet décliné les propositions de Nantes, Brest et Lorient. On apprend sur le site de L’Equipe que son entourage est resté en contact régulier avec Strasbourg, qui anticipait le possible départ de Ludovic Ajorque. Mais l’avant-centre alsacien n’ayant toujours pas quitté le Racing, le Gone a fini par accepter l’offre du Real Majorque où évolue Clément Grenier. L’ancien joueur du Havre, également convoité par le Hertha Berlin et le Real Valladolid, a pris sa décision ce samedi matin, sachant que son futur club avait déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais.

Une option d'achat à 10 M€

Il s’agira d’un prêt avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros, qui pourrait devenir automatique sous certaines conditions non dévoilées. Cet accord trouvé, Tino Kadewere était attendu en Espagne dès ce samedi. Son nom ne devrait donc pas apparaître dans le groupe convoqué par Peter Bosz pour le déplacement à Reims dimanche. Et là encore, rien ne dit que l’Olympique Lyonnais compensera ce départ avant la fin du mercato puisque l’international zimbabwéen n’était pas du tout un titulaire dans l’esprit du coach néerlandais.