Rayan Cherki vendu, coup de théâtre à l'OL ‍?

Par Corentin Facy

Sur le départ durant tout l’été, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL et pourrait prolonger en faveur de son club formateur. A moins que l’international espoirs français rejoigne la Turquie dans les prochains jours.

Tout proche de signer au Borussia Dortmund cet été, Rayan Cherki a ensuite été associé à Fulham ou encore au Bétis Séville, sans que ces différents intérêts se concrétisent. Le mercato a fermé ses portes en France, et l’international espoirs français est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. La tendance est désormais à une prolongation pour Cherki, qui a été écarté du groupe professionnel en cette fin de mercato et qui va rapidement retrouver l’équipe de Pierre Sage… à moins qu’une porte de sortie s’offre à lui dans les championnats étrangers encore ouverts.

L’Arabie Saoudite a jusqu’à ce lundi soir pour faire venir de nouveaux joueurs et cette destination ne semble pas envisagée pour Rayan Cherki. En revanche, un départ en Turquie est évoqué par Fotomac, qui fait savoir que le meneur de jeu de l’OL intéresse fortement Galatasaray. A la recherche d’un n°10 pour conclure son mercato, le géant du football turc se penche sérieusement sur la situation de Rayan Cherki, dont le contrat avec les Gones court jusqu’en 2025 en attendant une éventuelle prolongation. Le média croit savoir que Galatasaray va rapidement prendre une décision et tranchera dans les jours à venir le dossier Rayan Cherki, alors que le mercato turc ne ferme ses portes que dans onze jours, le 13 septembre prochain.

Galatasaray cible Rayan Cherki

En cas de proposition ferme de Galatasaray, il sera intéressant de voir comment l’état-major lyonnais réagira alors que l’objectif de l’OL a été de vendre Rayan Cherki pendant tout l’été, avant d’envisager ces derniers jours une potentielle prolongation de contrat. Du côté des médias français et notamment de L’Equipe, on confirme que la tendance pour le meneur de jeu de 21 ans est une prolongation à l’OL avant un potentiel départ dans un an. Autrement dit, un transfert en Turquie d’ici la fin du mercato est peu probable mais Galatasaray souhaite tenter sa chance alors que le club turc dispose de bonnes relations avec Lyon après le prêt sur le gong de Wilfried Zaha il y a deux jours.