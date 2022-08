Rayan Cherki, une énorme menace plane sur l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que la saison a débuté, Rayan Cherki tarde encore à finaliser sa prolongation de contrat à l'OL. Un retard qui pourrait s'avérer fâcheux pour les Lyonnais d'autant qu'ils sont menacés par le Real Madrid dans le dossier.

Si un transfert de l'OL au Real Madrid a déjà été fait à plusieurs reprises, celui de Rayan Cherki en 2023 serait un vrai camouflet pour le club rhodanien. Cette perspective n'est pas encore à l'ordre du jour du côté de Lyon. Néanmoins, le risque existe et s'accroit au fur et à mesure que le joueur tarde à prolonger son bail à l'OL. Alors que la prolongation devait se faire dès juillet dernier et que les dernières rumeurs faisaient état d'une fin toute proche dans le dossier, rien n'est encore signé. En théorie selon l'Equipe, Cherki doit signer jusqu'en 2027 avec les Gones et ainsi poursuivre sur le long terme avec son club formateur.

Le Real Madrid craque vraiment pour Cherki

Sans signature, l'OL craint de perdre Rayan Cherki et de le voir quitter le Rhône libre en juin prochain. Le Real Madrid n'attend que cela. Les Merengues sont sous le charme du jeune prodige de bientôt 19 ans. Selon le média espagnol Defensa Central, le club madrilène veut passer rapidement à l'offensive pour un joueur qu'il considère comme l'un des meilleurs de sa génération d'âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Impressionné par ses prestations et son talent brut, le Real Madrid pense surtout qu'il peut convaincre Cherki de faire faux bond à l'OL. Son recrutement fait partie de la stratégie global de rajeunissement voulu par Florentino Perez et incarnée ces dernières années par les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo notamment. A voir maintenant la position de Rayan Cherki amoureux de l'OL depuis son enfance mais aussi admirateur de Karim Benzema, lequel a pris la direction de Madrid avec le succès qu'on lui connaît depuis 2009.