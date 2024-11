Rayan Cherki s'en va, l'OL donne son accord

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Tout proche d'un départ cet été, Rayan Cherki a finalement prolongé son contrat à l'OL. Les supporters rhodaniens n'ont pas à s'en plaindre au vu des performances solides de Cherki en ce moment. Mais, à ce rythme, il ne restera pas un Lyonnais très longtemps.

2024 aura ressuscité Rayan Cherki à l'OL. Après une belle fin de saison dernière et des entrées décisives, le jeune prodige a franchi un pallier en tant que titulaire depuis la reprise. Revenu tardivement en Ligue 1 après les JO et une mise à l'écart sous fond de mercato, Cherki a relancé son club sur le plan sportif. Très impliqué sur le terrain, Cherki est surtout beaucoup plus tranchant que par le passé. Avec un jeu simplifié et plus efficace, il fait constamment des différences pour faire marquer ses coéquipiers. Avec 2 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il est devenu l'un des leaders de l'OL cette saison.

Le départ de Cherki en janvier déjà annoncé

Cette forme étincelante va le rappeler aux bons souvenirs des grosses écuries européennes. Alors qu'il avait été boudé par ces clubs l'été dernier, Cherki risque d'être convoité au mercato. Le journaliste Alexandre Corboz de But Football Club va même plus loin. Selon lui, Cherki ne sera plus un joueur lyonnais après le mois de janvier. Il estime que l'OL ne résistera pas longtemps à une bonne offre pour son milieu de 21 ans d'autant que le remplaçant de Cherki arrivera au même moment.

150 matchs avec mon club 🦁

Une immense fierté ☝️ pic.twitter.com/uwOwjE5q1E — Rayan Cherki (@rayan_cherki) November 2, 2024

« A ce rythme jusqu’à la trêve, il est bien évident que l’hiver sera agité pour lui. Surtout si, comme prévu, la « hype de Botafogo » Thiago Almada, franchit l’Océan Atlantique pour lui succéder à Lyon. L’accord existe, la porte va s’ouvrir et, à moins d’avoir des tomates devant les yeux, il est assez clair que ce ne sera pas des Fulham and Co qui vont faire chauffer le fax du côté de Décines. Comme quoi, les deal « gagnant-gagnant », ça peut aussi exister entre gens intelligents et de bonnes compositions », écrit-il. Un scénario peu séduisant pour les supporters lyonnais. L'OL doit-il lâcher l'un de ses cadres cette saison pour un Thiago Almada qui ne connaît pas le football européen ? Un pari risqué surtout quand on vise la Ligue des champions l'été prochain.