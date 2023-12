Ramazani pour 10 ME, l'OL attaque son mercato hivernal

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec la CAN et un mauvais classement en Ligue 1, l'OL doit densifier son secteur offensif. De quoi relancer la piste de l'ailier belge Largie Ramazani. Le joueur d'Almeria est abordable et transférable mais la concurrence est musclée sur ce dossier.

Les trois récents succès de l'OL en Ligue 1 ne peuvent faire oublier la faiblesse générale de l'effectif rhodanien. 15e du championnat, Lyon a vécu l'un des pires débuts de saison de son histoire. L'équipe entraînée par Pierre Sage a notamment bien du mal à créer du danger offensivement. Autour de Lacazette, c'est le désert ou presque. Et, le départ d'Ernest Nuamah pour la CAN ne va rien arranger. Avec 50 millions d'euros en poche, David Friio et Matthieu Louis-Jean ont l'obligation de ramener un bon ailier cet hiver. Les pistes intéressantes ne sont pas nombreuses mais celle menant à Largie Ramazani semble incontournable.

L'OL en bagarre avec Lille et le Betis pour Ramazani

L'ailier belge était déjà suivi par les Lyonnais cet été quand Bradley Barcola est parti au PSG. Selon l'Equipe et le journaliste Sacha Tavolieri, l'OL repense à un transfert de Ramazani cet hiver. Formé à Manchester United, le joueur de 22 ans reste l'un des joueurs les plus prometteurs de Liga et de sa génération. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives cette saison, il n'aura aucun mal à préférer l'OL à son club d'Almeria. Les Andalous sont derniers de Liga et n'ont pas gagné un match de la saison.

Largie Ramazani 🇧🇪 y’a tout du bon moove pour sa progression perso mais aussi celle de Nuamah.



Nuamah après la CAN si Ramazani vient devra se bouger et être bcp plus tranchant, car y’a du niveau chez ce garçon. pic.twitter.com/HW7UTL2sU5 — LucasOL (@LuCasCompany15) December 23, 2023

Ramazani est coté autour des 10 millions d'euros, ce qui est encore un bon point pour l'OL. Avec l'enveloppe de 50 millions d'euros offerte par John Textor, le transfert est réalisable. Toutefois, la seule ombre au tableau pour le transfert de l'international espoir belge concerne la concurrence européenne. Ramazani n'est pas convoité que par l'OL. Le LOSC et le Betis Séville sont aussi sur les rangs. Ces deux formations jouent encore l'Europe et sont mieux classés que Lyon en championnat. Autant dire que les recruteurs lyonnais ne devront pas trainer pour assurer à l'OL un premier transfert cet hiver.