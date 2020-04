OL : Fekir a humilié l'ASSE, Genesio ne s'en remet pas

Dans : OL.

Le 5 novembre 2017, l’Olympique Lyonnais infligeait une défaite historique à l’AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard (0-5).

Un derby marqué par l’ampleur du score bien évidemment, mais aussi par la célébration devenue mythique de Nabil Fekir après le cinquième but de l’Olympique Lyonnais en fin de match. En imitant Lionel Messi qui avait effectué cette célébration quelques mois plus tôt contre le Real Madrid, l’attaquant de l’OL avait enlevé son maillot avant de le brandir devant les supporters de l’ASSE forcément furieux de l’attitude de l’international français. A l’époque, la célébration avait fait polémique car elle avait mis le feu aux poudres mais avec le recul, elle est devenue historique dans le camp de l’OL selon Bruno Genesio, interrogé à ce sujet sur la chaîne TV officielle des Gones.

« La victoire reste un souvenir extraordinaire. Gagner un derby avec un record de buts est extraordinaire. En direct, je trouvais la célébration de Nabil (Fekir) un petit peu déplacé. Je me suis tout de suite dit que le match allait être arrêté et qu’on aurait pu mettre un ou deux buts encore. Avec le recul, cette image reste dans ma tête, c’est un très très bon souvenir. Cela me restera jusqu’à la fin. Ce geste pouvait passer pour un chambrage mais ça ne l’était pas. C’est indescriptible ce qu’il a ressenti avec ce cinquième but. Nabil Fekir n’est pas le genre de joueurs à chambrer » a indiqué Bruno Genesio, pour qui l’actuel milieu offensif du Bétis Séville ne souhaitait pas vraiment provoquer les Stéphanois en effectuant ce geste. C’est tout de même ainsi que la célébration mythique de l’ancien capitaine de l’OL a été perçue par les observateurs et par les supporters des deux camps. Pour la plus grande satisfaction des fans de l’Olympique Lyonnais.