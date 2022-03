Quatre joueurs pour sauver l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours en course en Europa League, l’Olympique Lyonnais va désormais avoir le regard tourné vers le FC Porto.

Mais le pain quotidien, c’est bien la Ligue 1 et le club rhodanien ne peut pas se contenter d’une place à peine dans la première moitié de tableau. Pour aller rejoindre les strapontins européens, l'OL va devoir accélérer et remonter les adversaires. Si dans le jeu, il y a du mieux, il faudra donc monter la même efficacité que contre Lorient, avec une victoire 4-1 à la clé. Pour cela, un quatuor offensif est en train de naitre, et pour Nicolas Puydebois, Peter Bosz a tout intérêt à s’appuyer sur ces quatre éléments pour faire mal aux adversaires et se montrer enfin redoutable devant le but.

Houssem Aouar derrière le carré offensif

« Il doit s’appuyer sur ces quatre joueurs. Romain Faivre monte en puissance. Il vient d’arriver, il n’a pas encore trop d’automatismes et je pense qu’au fur et à mesure des matches, il va gagner en efficacité et en complicité avec ses coéquipiers. Moussa Dembélé, on sait que si on lui donne un ballon dans la surface, il marquera. Karl Toko-Ekambi profite de ses qualités de vitesse et Lucas Paquetá est le maître à jouer de cette formation. Ils sont amenés à être les quatre offensifs de l’OL, et je vois ça plutôt d’un bon œil car ce sont de bons éléments lorsqu’ils jouent ensemble », a livré le consultant de Olympique-et-lyonnais.com, persuadé que Peter Bosz ne doit plus toucher à cette association. Et cela n’a pas l’air de déplaire à un Houssem Aouar sur le retour et qui apprend à nouveau à jouer plus bas pour le moment, pour former un duo intéressant avec un Maxence Caqueret lui aussi indispensable. La semaine sera en tout cas décisive pour savoir ce que l’OL a dans le ventre, avec donc le FC Porto puis Rennes dimanche.