Pulisic, le premier cadeau de Textor à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer l'attaque de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais négocie actuellement avec Chelsea dans le but d'obtenir la signature de Christian Pulisic, l'attaquant international américain de Chelsea.

L’OL se montre plutôt discret en ce début de mercato, et peut-être même un peu trop pour ses supporters. Alors que Lyon prépare son passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion DNCG), et que John Textor va devoir probablement vendre Castello Lukeba à Leipzig pour boucher le trou financier, le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais a une idée en tête. Le quotidien sportif français affirme ce samedi soir que les dirigeants rhodaniens ont commencé à discuter avec Christian Pulisic, l’attaquant américain de Chelsea. Agé de 24 ans, le buteur révélé sous le maillot de Dortmund a encore un an de contrat avec les Blues, où l’on ne compte plus vraiment sur lui. Alors, du côté de Stamford Bridge on est ouvert aux négociations avec l’OL

Pulisic à l'OL pour préparer le Mondial

Hugo Guillemet précise que Chelsea réclame 20 millions d’euros pour vendre Christian Pulisic à l’entame de sa dernière année de contrat. Acheté 3 fois plus au BVB, l’attaquant international ne dira pas non, étant lassé de cirer le banc du club londonien. « Les propriétaires de l'OL ont une idée claire : à trois ans de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra dans leur pays, ils souhaitent attirer dans leur giron celui que l'on surnomme Captain America », explique le journaliste de L’Equipe, lequel ajoute que dans le dossier Pulisic la concurrence est féroce.

Car l’Olympique Lyonnais n’est évidemment pas le seul club à flairer une possible bonne affaire. Naples, la Juventus et l’AC Milan seraient entrés dans la danse, avec pour eux l’avantage de jouer une coupe européenne, ce qui ne sera pas le cas de l’OL. Autre hypothèse, c’est que Christian Pulisic reste en Angleterre et signe à Crystal Palace, un club que connaît bien Textor. En attendant, en discutant avec un tel joueur, Lyon envoie tout de même un signal positif, le mercato ne se fera pas en mode dégradé.