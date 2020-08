PSG : Herrera cite les Lyonnais qui ont fait galérer Paris

Dans : OL.

Vainqueur en finale de Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 t.a.b.) vendredi, le Paris Saint-Germain s’est longtemps heurté à l’Olympique Lyonnais. Rien de surprenant selon Ander Herrera, séduit par les qualités de certains Gones.

A l’image de sa finale de Coupe de France remportée face à l’AS Saint-Etienne (1-0) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain n’a pas passé une soirée tranquille contre l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Thomas Tuchel ont eu du mal à s’approcher de la cage d’Anthony Lopes. Et n’ont pas toujours dominé dans l’entrejeu. Pour Ander Herrera, ces difficultés ne sont pas forcément liées à des failles du côté parisien. Mais plutôt à la solidité de l’adversaire.

« C'est très simple. C'est l'Olympique Lyonnais en face, une équipe qui n'a pas non plus encaissé de but contre la Juventus Turin, a rappelé le milieu du PSG. On a créé quelques occasions, trois ou quatre. Et je ne me souviens pas de parades de Keylor Navas pour nous. Lyon est une très bonne équipe avec Aouar, Memphis, Dembélé… On peut être très content de nous. »

« Aouar, l’un des meilleurs en France »

« Lyon évoluait avec cinq défenseurs. Il était difficile pour nous d'attaquer. On a contrôlé ce match, je pense. Il fallait essayer de marquer lors des petites occasions. Mais je regarde et j'aime le football. J'aime voir Caqueret jouer. Guimarães, Aouar… Lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de France, a encensé l’Espagnol. Je pense qu'on doit accorder beaucoup de valeur à cette victoire. » Pour faire augmenter la cote de l’international Espoirs tricolore, le président Jean-Michel Aulas n’aurait pas dit mieux…