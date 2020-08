OL : Une défaite et Lyon doit vendre Memphis, Aouar...

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'a plus qu'une chance de jouer une coupe européenne c'est en gagnant la Ligue des champions. Le mercato va être agité.

L’Olympique Lyonnais avait deux moyens de décrocher un ticket pour l’Europe en 2020-2021 et le premier, à priori le plus « simple » est un échec. En s’inclinant face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, l’équipe de Rudi Garcia a laissé à Reims une place en C3. Et pour se qualifier pour la prochaine C1, l’OL n’a qu’une solution, à savoir gagner la Ligue des champions. Sans vouloir être désagréable contre Memphis Depay et ses coéquipiers, il faut être résolument optimiste et même un peu fou pour croire que Lyon décrochera la coupe aux grande oreilles dans quelques semaines au Portugal. Alors, c’est probablement vendredi soir du côté de Saint-Denis que l’OL a dit au-revoir à l’Europe, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps.

Et cela aura un effet brutal sur le mercato de Lyon, car Jean-Michel Aulas ne fera pas des folies financières à un moment où les comptes de son club sont tendus en raison des soucis liés au covid. Du côté du Progrès, on ne voit pas comment l’Olympique Lyonnais pourra éviter la vente de joueurs majeurs. « Pour l’OL, non qualifié avec le championnat, les conséquences financières de cette absence d’Europe sont bien plus importantes. Pour en avoir une idée plus précise, il suffit de se pencher sur les chiffres de cette année. Avant une éventuelle qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champion, l’OL a déjà encaissé 81,5M€ dans la compétition, entre droits télé et billetterie. Deux ans en avant, en Europa League, c’est « seulement » 18M€ que l’OL avait touché. (...) Sans l’Europe, à moins d’une victoire en Ligue des Champions, avec une jauge de spectateurs réduite, ce sont les cessions de joueurs qui vont permettre à l’OL de maintenir ses performances financières. Il y aura sans doute plusieurs gros départs d’ici la fin de l’été », prévient le quotidien régional. Reste à savoir qui seront les joueurs sacrifiés par Rudi Garcia et Juninho pour aider financièrement l’Olympique Lyonnais.