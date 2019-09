OL : Il compare Depay et Neymar, c'est terrible pour Lyon

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Homme fort de l’Olympique Lyonnais en attaque depuis le début de la saison, Memphis Depay n’a pas brillé face au Paris Saint-Germain. Coupé du reste de l’équipe avec son compère Moussa Dembélé, l’international néerlandais n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu. Cela s’est fortement ressenti sur le jeu de l’OL, qui n’a tout simplement pas existé sur le plan offensif contre le champion de France en titre. Pour le consultant Nicolas Puydebois, il est évident que Memphis Depay n’a pas réalisé un grand match.

Et pour le moral des supporters lyonnais, il ne vaut mieux pas comparer l’ancien de Manchester United avec Neymar, son adversaire dimanche soir. « Souvent décisif dans ce genre de rencontre sous l’ère Genesio, il s’est montré brouillon sur les quelques ballons qu’il a eu à toucher. A l’image de Neymar, ce sont les grands joueurs qui doivent faire tourner ce genre de match. On attend encore qu’il devienne ce joueur essentiel qui porterait le jeu lyonnais » a critiqué le consultant du site Olympique et Lyonnais, qui estime que Depay est le flop n°1 de l’OL après le match contre le PSG. En revanche, Nicolas Puydebois a félicité Anthony Lopes, Marcelo, Youssouf Koné et Joachim Andersen dont les prestations ont été plus consistantes.