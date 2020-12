PSG : Depay refuse de renforcer un rival de l’OL !

Dans : OL.

Joueur clé de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Memphis Depay sera en fin de contrat dans six mois.

L’international néerlandais a reçu une proposition de prolongation de la part de l’Olympique Lyonnais. Mais vraisemblablement, l’intention de Memphis Depay n’est pas de parapher un nouveau bail en faveur du club rhodanien. Plus que jamais, un départ de l’ancien attaquant de Manchester United se précise. Reste maintenant à savoir quand : dès le mois de janvier ou cet été ? Assurément, un départ de Memphis Depay dans les prochaines semaines serait extrêmement mal perçu par les supporters, alors que l’OL est clairement engagé dans la course au titre. A en croire les informations de CBS Sports, il est pour l’instant difficile de savoir de quoi sera fait l’avenir de Memphis Depay.

Ce qui est en revanche certain selon le média, c’est que deux clubs font le forcing pour obtenir la signature du capitaine de l’OL : le FC Barcelone bien sûr… et le Paris Saint-Germain. L’intérêt du champion de France en titre a déjà été évoqué par le passé, mais il semblait que Leonardo n’était pas très actif sur ce dossier, ne le considérant pas comme prioritaire. Le directeur sportif du PSG a peut-être revu son jugement à ce sujet puisque le média affirme que Paris tente de convaincre Memphis Depay de rallier le Parc des Princes, que cela soit dès cet hiver ou au mois de juin prochain. Néanmoins, le capitaine de l’OL est un soldat plein de classe et il le prouve puisqu’il aurait tout simplement refusé de rejoindre le PSG afin de ne pas renforcer un concurrent de Lyon dans la course au titre. De plus, Depay fait toujours d’une signature à Barcelone sa priorité. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre les deux clubs, alors qu’il est indiqué que l’OL pourrait céder sa star autour de 5 ME au mois de janvier…