OL : Memphis Depay ne veut toujours pas prolonger à Lyon

Dans : OL.

Même si l'Olympique Lyonnais est leader de la Ligue 1, et qu'il s'éclate avec l'OL, Memphis Depay a déjà décidé concernant son avenir et il ne changera pas d'avis.

Dans trois jours, Memphis Depay pourra signer où il le souhaite pour la saison prochaine, puisque son contrat avec l’Olympique Lyonnais s’achèvera en juin prochain. Lors du dernier mercato estival, Jean-Michel Aulas espérait que l’attaquant néerlandais allait pouvoir s’engager avec le FC Barcelone. Mais du côté du Barça, on n’a pas été en mesure de soulager la masse salariale, et finalement aucune offre n’a été transmise à l’OL pour l’ancien mancunien. Tandis que le club catalan semble nettement moins insistant concernant la signature de Memphis Depay à l’aube du marché hivernal des transferts, ce dernier paraît lui toujours aussi déterminé à rejoindre Lionel Messi et les autres du côté du Camp Nou, que ce soit dès le mois de janvier ou plus tard.

Memphis Depay se voit partir en janvier

Quoi qu’il en soit, le quotidien catalan Sport affirme que Memphis Depay est inflexible et que même si l’Olympique Lyonnais peut décrocher le titre de champion de France cette saison, il n’envisage pas du tout de prolonger son bail avec le club rhodanien. Pour l’attaquant international néerlandais, l’histoire avec l’OL se termine et ce ne sont pas les résultats actuels de l’équipe de Rudi Garcia qui le feront changer d’avis si une porte s’ouvre dans les prochaines semaines. Memphis Depay a beau se sentir bien dans la capitale des Gaules, son désir d’ailleurs est toujours aussi ferme, surtout si cet ailleurs est le FC Barcelone. Reste que l'occasion est tout de même belle pour le joueur de 26 ans d'aller au bout de son contrat et de quitter Lyon avec la couronne nationale. Ce serait une fin idéale pour Memphis Depay pour lui...et pour l'OL.