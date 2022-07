Pour remplacer Dubois, l'OL active une piste surprenante

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est à la recherche d'un remplaçant idéal à Léo Dubois, parti du côté de Galatasaray. Un profil a apparement tapé dans l'oeil des dirigeants rhodaniens.

Le mercato de l'OL est pour le moment très actif. La direction rhodanienne sait qu'elle doit marquer le coup après une nouvelle saison décevante. Jean-Michel Aulas l'avait annoncé il y a quelques semaines, des moyens allaient être investis pour renforcer l'équipe de Peter Bosz. Johann Lepenant, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico ont déjà rejoint l'OL. Et ils devaient être accompagnés par d'autres joueurs séduisants. Les Gones doivent notamment combler certains départs. Léo Dubois a récemment rejoint Galatasaray. Si Malo Gusto sera le nouveau titulaire au poste de latéral doit, Lyon veut lui trouver un concurrent.

L'OL prêt à tenter un pari pour remplacer Léo Dubois ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, l’OL s’est récemment vu proposer l’arrière droit de Bodo Glimt, l’Islandais Alfons Sampsted. Ce profil plairait en interne aux dirigeants lyonnais. En fin de contrat en décembre 2022 avec le club norvégien, Sampsted est estimé à 1 million d'euros. Une très belle affaire pour l'OL, qui n'est pas contre faire quelques économies sur le marché des transferts. Elément important d'une séduisante équipe de Bodo Glimt, Sampsted est réputé pour son sens du collectif. International islandais à 12 reprises, il connait aussi les exigences du plus haut niveau. Le profil sans doute idéal pour travailler sérieusement et en silence à l'OL. Le club rhodanien a également d'autres dossiers en cours. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on peut citer Lucas Paqueta et Houssem Aouar. L'international français est courtisé par le Betis, qui enverrait en échange William Carvalho. A l'approche de la reprise de la Ligue 1, les Gones vont encore accélérer sur le marché des transferts.