Pogba et Paqueta, les recrues idéales du PSG ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival promet d’être agité au PSG, qui a principalement ciblé deux postes à renforcer durant l’intersaison.

A en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce lundi, le Paris Saint-Germain a ciblé deux postes à renforcer lors du prochain mercato estival. Les profils des futures recrues ont également été définies. Le PSG souhaite enrôler un milieu défensif doté d’un gros volume ainsi qu’un milieu offensif efficace à la finition. Ciblé de longue date par le PSG alors que son contrat avec Manchester United arrive à expiration au mois de juin, Paul Pogba colle parfaitement avec le premier profil défini par le quotidien national. Le champion du monde 2018, qui quittera les Red Devils à la fin de la saison à moins d’un improbable retournement de situation, verrait d’un très bon œil une signature au PSG, qui est maintenant la piste privilégiée pour lui. En ce qui concerne la future recrue au poste de milieu offensif, Paris pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1.

Paqueta toujours ciblé par le PSG ?

Et pour cause, le profil d’un milieu offensif efficace devant les buts correspond au portrait-robot d’un certain Lucas Paqueta. Auteur de dix buts et de sept passes décisives depuis le début de la saison, l’international brésilien de l’Olympique Lyonnais est surveillé avec la plus grande attention par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui a bien conscience que recruter en Ligue 1 peut avoir des avantages avec des joueurs déjà rodés au championnat de France, apprécie grandement Lucas Paqueta. Le directeur sportif Leonardo le connait très bien puisque c’est le Brésilien qui avait recruté Lucas Paqueta à l’AC Milan en janvier 2019 pour la coquette somme de 38 millions d’euros en provenance de Flamengo. Reste maintenant à connaître les exigences financières de Jean-Michel Aulas dans ce dossier ainsi que la volonté de Lucas Paqueta. En cas de non-qualification de l’OL à une coupe d’Europe, l’international auriverde pourrait émettre la volonté de partir. Et le PSG ne se fera pas prier pour en profiter.