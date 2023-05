Plus de latéraux droit, l'OL puni par les Bleuets ?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le 20 mai prochain débutera la coupe du monde U20 en Argentine avec l'Equipe de France. Le sélectionneur Landry Chauvin a le plus grand mal à retenir des joueurs de L1. Cela ne devrait pas s'arranger à l'OL où il veut sélectionner les deux latéraux droit.

La France va t-elle devoir encore faire les fonds de tiroir pour aligner une équipe en compétition internationale ? Après l'épisode des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'Equipe de France U20 risque de subir de nouveau la frilosité des clubs de Ligue 1. Du 20 mai au 11 juin prochains, les Bleuets s'aligneront en Argentine pour la coupe du monde U20. Des dates pas vraiment idéales pour libérer des jeunes joueurs français, parfois titulaires dans leur club. Le championnat ne se terminera que le dimanche 4 juin. Le sélectionneur Landry Chauvin peine à constituer un groupe avec les nombreux refus des clubs de l'élite sur ses cibles.

Kumbedi et Gusto attendus en Equipe de France U20

Rennes n'a pas voulu lui céder la jeune pépite Désiré Doué tandis qu'Auxerre est intransigeant pour Isaak Touré tout comme Monaco pour Eliesse Ben Seghir. Landry Chauvin ne se décourage pas et regarde du côté de l'OL, un club très bien fourni en arrières droit. Selon l'Equipe, il veut sélectionner les deux principaux joueurs du poste à Lyon : Sael Kumbedi et Malo Gusto.

Landry #Chauvin, sélectionneur de l’équipe de France U20, rêve de convaincre l’OL de lâcher Saël #Kumbedi ou Malo #Gusto pour la Coupe du monde. (L’Équipe) pic.twitter.com/iE5WtDTvVm — Inside Gones (@InsideGones) May 6, 2023

Deux joueurs prometteurs et talentueux, déjà parfaitement au point pour l'Equipe de France U20. Mais, le sélectionneur des Bleuets risque bien d'être déçu. On imagine mal l'OL les laisser partir alors qu'il restera trois matchs de championnat à disputer. L'OL est plus que jamais concerné par la lutte pour l'Europe et Laurent Blanc ne possède que peu d'alternatives au poste à part Sinaly Diomandé. Si ces intérêts sont flatteurs pour la direction lyonnaise, Landry Chauvin ne devrait toutefois pas obtenir satisfaction. Le chemin de croix de l'Equipe de France U20 devrait ainsi continuer à Lyon.