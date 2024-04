OL ‍: Venir à Lyon, la Ligue 1 tremble très fort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'époque où le Groupama Stadium était un stade qui ne faisait peur à personne semble désormais révolue. Depuis la prise de pouvoir de Pierre Sage, venir à Lyon ne faire plus rire personne en Ligue 1.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais recevra le Stade Brestois à domicile, et le dauphin du PSG ne fera pas le déplacement la fleur au fusil. Même si sur le papier, il n'y a pas photo entre le club breton et celui de John Textor, la formation rhodanienne écrase tout sur son passage actuellement et notamment lorsqu'elle évolue dans son stade à Décines et devant ses supporters.

Faire du Groupama Stadium une forteresse dorénavant imprenable est un objectif clairement affiché par l'entraîneur de l'OL. Avant ce rendez-vous contre Brest, équipe surprise de cette saison, Pierre Sage tient à ce que toutes les équipes viennent à présent à Lyon avec l'angoisse de ne pas s'en sortir aussi facilement qu'à une époque. Le message est clair.

On ne rigole plus en jouant à Lyon

🗨 « Des matchs de haute intensité avec un enjeu très fort, ce qui va ressembler à notre dernier match de la saison »



🎙 Avant la réception du Stade Brestois, notre coach Pierre Sage évoque les prochaines confrontations face à des équipes du haut de tableau ! 🔝#OLSB29 pic.twitter.com/Z4G0hD2132 — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2024

En conférence de presse, Pierre Sage a envoyé un message au Stade Brestois à 48 heures de cette affiche de la 29 journée de Ligue 1. « Brest fait une saison extraordinaire. Une équipe qui arrive à créer beaucoup de sympathie autour de ce qu’elle fait et des résultats qu’elle a, mais je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle de venir jouer ici en ce moment. On a réussi à se créer ce statut au Groupama Stadium, maintenant il faut l’assumer », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnnais, qui sait que désormais le calendrier va se muscler pour son équipe. En effet, après Brest, l'OL se déplacera au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain, recevra l'AS Monaco et ira au LOSC. Trois rencontres contre des équipes qui sont en course pour le podium de la Ligue 1.