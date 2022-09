Peter Bosz change tout, l'OL s'éclate et un champion du monde applaudit

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans le large succès de l'OL contre Angers 5-0 samedi, la part de Corentin Tolisso n'est pas négligeable. Le milieu de terrain a épaté dans une position plus basse qu'à l'accoutumée, permettant de régler un problème majeur de Peter Bosz.

Revenu à l'OL sur la pointe des pieds après des mois perturbés par les blessures, Corentin Tolisso a enfin pu rendre une copie de qualité pendant 90 minutes. Samedi soir, l'ancien milieu du Bayern a effectué son premier match complet en neuf mois face à Angers et quel match ! Tolisso a régalé dans le cœur du jeu maîtrisant son sujet de A à Z. Impérial dans la couverture défensive, il a bien éclairé le jeu dans le domaine offensif grâce à sa large palette technique. Une prestation qui tranche avec ses dernières sorties moins abouties sous le maillot lyonnais.

Tolisso, le 6 que Peter Bosz réclamait impatiemment

Un détail a changé lors du match de samedi, la position de Corentin Tolisso sur le terrain. Milieu relayeur lors de ses précédents matches, il a pris la place de Johann Lepenant en numéro six. Un poste de milieu défensif qui lui a bien mieux convenu comme il l'a reconnu après la rencontre en zone mixte.

Ce match de patron de @CorentinTolisso en 6 lors de #OLSCO, ou l'illustration de pourquoi Peter Bosz a publiquement changé d'avis en 6 semaines sur la (non) nécessité de recruter un milieu défensif sur ce mercato estival ? https://t.co/bIbBL8XxlG — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) September 4, 2022

« Comme relayeur, j’avais un peu plus de mal dans le rythme et pour retrouver mes repères, car ça faisait un moment que je n’avais pas joué dans cette position un peu plus haute. Face à des équipes assez basses et laissant peu d’espaces entre les lignes, je m’étais retrouvé dos au jeu et ça avait été un peu compliqué. Je touchais peu de ballons et je n’avais pas réussi à me mettre en confiance. Ce soir, je me suis senti mieux, plus libéré. J’ai pu essayer d’orienter le jeu, de trouver Alex (Lacazette) et de diriger mes camarades. Avec le jeu face à moi, je suis plus à l’aise, en tout cas en ce moment », a t-il indiqué. Une situation qui fait le bonheur de Peter Bosz comme l'indique Jérémy Laugier de 20 Minutes. Le Néerlandais avait réclamé un deuxième numéro six pendant le mercato estival, estimant que seul Lepenant pouvait occuper le poste. Mais, le technicien est devenu plus calme devant le potentiel affiché par Corentin Tolisso, lequel a décidé de reculer pour mieux sauter au grand bonheur de l'OL.