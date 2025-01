Paulo Fonseca à l'OL, Textor est sans pitié

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Pierre Sage sur le banc de l'Olympique Lyonnais semble très incertain. John Textor a pris le dossier en charge et a clairement passé la vitesse supérieure afin de faire venir Paulo Fonseca.

Ce mercredi, l'entraîneur de l'OL tiendra une conférence de presse en Turquie à la veille du match d'Europa League entre son équipe et Fenerbahçe. Il ne fait nul doute que Pierre Sage sera interrogé sur l'information qui a été révélée par différents médias il y a 48 heures, à savoir que son président, John Textor, a noué des contacts avec Paulo Fonseca, récemment limogé par l'AC Milan. Même si dans un premier temps, JT voulait offrir le banc de Botafogo au technicien portugais, ce que ce dernier a refusé, le patron d'Eagle Football a ensuite parlé de l'Olympique Lyonnais, ce qui a cette fois suscité l'intérêt de l'ancien coach de Lille. Tandis que la presse portugaise affirme que Paulo Fonseca a également tourné le dos au FC Porto, au Brésil on confirme que John Textor a bien proposé l'Olympique Lyonnais à ce dernier.

Textor a reçu la réponse de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca à l'OL, l'incroyable annonce en Italie https://t.co/DzPpT7aqAZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

Lors de l'émission De Primeira, Paulo Vinícius Coelho, célèbre journaliste brésilien qui travaille pour UOL et Paramount+, a fait le point sur ce dossier et sur l'avenir de Paulo Fonseca dont le nom est forcément revenu aux oreilles des supporters de Botafogo. « Paulo Fonseca aimait le projet de Botafogo, mais n'était pas convaincu par l’idée de venir au Brésil. Il a dit qu'il avait de jeunes enfants et qu'il voulait être proche de ses enfants, donc en Europe. Il ne veut pas venir pour le moment, mais Textor continue de discuter avec Paulo Fonseca, que ce soit pour Botafogo, dans le futur, car cela n'arrivera pas maintenant, ou pour Lyon, un club d’Eagle Football Group », explique notre confrère sur ce sujet.