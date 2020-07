OM : Mais que fait Eyraud ? Les agents en panique !

Dans : OL.

Il y a deux mois, l’Olympique de Marseille officialisait le départ d’Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club depuis 2016.

Souvent critiqué pour son manque d’imagination en période de mercato, l’ancien dirigeant du FC Barcelone laisse toutefois un grand vide dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille en cette période de mercato. Et pour cause, il n’y a désormais plus aucun intermédiaire entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas à Marseille, ce qui pose un grand souci aux agents des joueurs marseillais mais surtout aux agents souhaitant proposer les services de leurs poulains à Marseille. Dans les colonnes de La Provence, un agent a indiqué que c’est désormais directement à André Villas-Boas qu’il s’adressait afin d’avoir des réponses à ses questions.

« Puisque McCourt et Eyraud n’ont pas été fichus de remplacer Zubizarreta alors que ça fait des mois qu’ils savent qu’il allait partir, je vais directement appeler Villas-Boas » a lâché cet agent, visiblement irrité par la situation. Ce n’est pas le seul, le quotidien régional indiquant dans ses colonnes que de nombreux agents sont interloqués par la situation à Marseille, où le mercato avance à un bon rythme (Gueye, Balerdi en approche) sans directeur sportif. A quoi joue Jacques-Henri Eyraud ? La question est plus que jamais sur toutes les lèvres. Le président marseillais s’est peut-être finalement rendu compte que son binôme avec André Villas-Boas était complémentaire et que la venue d’un Head of football pouvait encore attendre quelques semaines. Un constat, s’il se vérifie, qui ne manquera pas d’effrayer un bon nombre de supporters. Et de choquer encore un peu plus les agents pour qui il devient de plus en plus difficile de travailler avec l’Olympique de Marseille.