OL : Zidane ne rêve pas de Neymar, il veut Fékir !

De nouveau entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane arrive au chevet d’une équipe qu’il connaît bien, et dont il avait anticipé le déclin en se retirant l’été dernier.

Autant dire que le coach français débarque plus que jamais en patron, avec les commandes pour renforcer l’équipe. Surtout que la Maison Blanche n’a pas fait d’énormes folies ces dernières années, et pourrait donc se permettre des achats colossaux dans les prochains mois. Néanmoins, la perspective de faire signer Neymar, le grand rêve de Florentino Pérez, n’emballe pas plus que ça le champion du monde 1998, persuadé que le Brésilien ne va pas forcément s’adapter à ses exigences dans le vestiaire et sur le terrain.

Mais « ZZ » regarde toujours en Ligue 1, et notamment chez le rival lyonnais. Le Daily Record annonce ainsi que Zidane a demandé à ses dirigeants de lui ramener Nabil Fékir cet été, dans le but de reconstruire une équipe capable de récupérer la couronne européenne. De quoi faire tourner la tête du capitaine lyonnais, qui avait failli signer à Liverpool en 2018, et semble désormais proche de prolonger dans son club de toujours ? Un tel intérêt a en tout cas de quoi faire réfléchir, surtout si Zidane compte réellement sur son compatriote pour l’avenir. Et bien évidemment, le Real Madrid n’est pas dupe, le fait que Nabil Fékir n’ait plus qu’une année de contrat rendra forcément son prix beaucoup plus abordable que l’été dernier…