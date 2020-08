OL : Zéro rancœur, Sylvinho n’en veut pas à Lyon

Dans : OL.

Il y a presque un an jour pour jour, l’Olympique Lyonnais entamait une véritable révolution avec les arrivées de Juninho, mais également de Sylvinho.

Nommé directeur sportif du club par le président Jean-Michel Aulas, Juninho avait pris la lourde décision de choisir Sylvinho comme entraîneur des Gones afin de succéder à Bruno Genesio. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce pari audacieux ne s’est pas avéré payant pour l’Olympique Lyonnais, qui a carrément licencié Sylvinho au mois d’octobre. La suite, on la connaît avec la nomination de Rudi Garcia, loin de faire l’unanimité, une septième place de Ligue 1 et une défaite en finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain.

Mais un an après, Sylvinho en veut-il à Juninho pour l’avoir lâché aussi rapidement ? Les supporters de l’OL sont en droit de se poser la question. Et dans une interview accordée au Guardian, l’ancien joueur du FC Barcelone a répondu avec franchise. Très philosophe, Sylvinho explique qu’il préfère tirer les leçons de cet échec lyonnais, plutôt que d’en vouloir à Jean-Michel Aulas ou à Juninho. Une réponse très classe qui ne manquera pas d’être saluée à Lyon. « Ce n’est pas l’heure des regrets » explique brièvement l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, avant de poursuivre. « C’est simplement une leçon ». Par ailleurs, Sylvinho a indiqué qu’Arsène Wenger l’avait contacté afin de discuter avec lui au moment de son départ en octobre dernier. Un moment qui a marqué le Brésilien. « Si je pouvais avoir 5 % de son humanité, je serais content ». En attendant, certains supporters de l’OL continuent de penser que Sylvinho aurait mérité un peu plus de temps pour trouver ses marques à Lyon…