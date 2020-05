OL : Lyon cible un Niçois, ce n’est pas Cyprien

Dans : OL.

Globalement apprécié par Patrick Vieira, Arnaud Lusamba a été utilisé à 15 reprises cette saison avec l'OGC Nice.

Malgré sa polyvalence et quelques bons matchs notamment en coupe, le natif de Metz ne poursuivra pas l’aventure avec le Gym, alors que son contrat expire le 30 juin prochain. En dépit de statistiques faiblardes (1 but, 2 passes décisives), le milieu de terrain de 23 ans attire de nombreux clubs européens, aussi bien en France qu’à l’étranger. Et à en croire les informations glanées par Soccer Link, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs sur les rangs pour s’offrir le Niçois. Une information qui ne manquera pas d’étonner les supporters rhodaniens alors que l’OL a également été associé à un autre club de Nice ces dernières semaines, à savoir Wylan Cyprien.

L’OL aura toutefois fort à faire pour s’attacher les services d’Arnaud Lusamba, car la concurrence promet d’être féroce. En effet, Newcastle, Leicester, le Werder de Brême, Bordeaux ou encore Strasbourg ont, comme c’est le cas de l’Olympique Lyonnais, contacté l’entourage du joueur afin de boucler sa signature au plus vite dans l’optique du mercato estival. Reste maintenant qui parviendra à rafler la mise dans ce dossier inattendu du marché des transferts. Du côté des représentants du joueur, cette rude concurrence permettra sans doute de faire monter les enchères quant au futur salaire de Lusamba, ainsi que la prime à la signature que ce dernier peut espérer toucher en s’engageant libre dans son prochain club. L’OL ou encore Bordeaux sont donc prévenus, ce dossier ne coutera pas zéro euro malgré la situation contractuelle du milieu d’1m80.