OL : Yanga-Mbiwa demande un énorme cadeau pour partir libre

Dans : OL, Mercato, MHSC.

Complètement barré à Lyon, où il a passé la saison à jouer avec la réserve un week-end sur deux, Mapou Yanga-Mbiwa va mettre un terme à son aventure lyonnaise.

Cela vaut mieux pour tout le monde. Bruno Genesio, qui reste donc en poste, ne lui fait pas du tout confiance, et le joueur, dont l’attitude est irréprochable, a bien compris qu’il devait aller voir ailleurs. Montpellier est intéressé pour le récupérer, mais l’opération sera difficile à boucler financièrement. C’est pour cela que, selon L’Equipe, l’OL pourrait faire un gros effort afin de se défaire de son défenseur central. Alors qu’il possède encore deux années de contrat, l’ancien de la Roma aimerait tout simplement trouver un accord pour être libre de signer avec son club formateur, tout en touchant une année entière de salaire pour son départ prématuré.

Jean-Michel Aulas ne serait pas contre affirme le quotidien sportif, puisque cela éviterait à son club de payer les 300.000 euros brut mensuels pendant deux ans. Mais ce serait néanmoins un départ à zéro euro pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2020, et qui en plus a été acheté 8 ME à la Roma en 2015. Cet argent économisé permettrait de son côté à Montpellier d’offrir un meilleur salaire à son ancien joueur, qui avait été champion de France avec la Paillade en 2012.