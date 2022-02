OL : Xherdan Shaqiri, Bosz assume sa faute

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Six mois après son arrivée à l’OL, Xherdan Shaqiri s’est engagé avec les Chicago Fire en MLS. Peter Bosz s’est exprimé sur le court passage du Suisse à Lyon et a donné les raisons de cet échec.

Son arrivée l’été dernier avait beaucoup enthousiasmé les supporters de l'Olympique Lyonnais, de par son parcours et les clubs dans lesquels il était passé (Liverpool, Inter Milan, Bayern Munich). Finalement, Xherdan Shaqiri ne sera pas resté bien longtemps dans le Rhône alors qu’il était en contrat jusque juin 2024 avec les Gones. Seulement 16 petits matchs disputés avec ses nouvelles couleurs et 2 buts au compteur. De quoi nourrir des regrets dans le clan lyonnais au vu des qualités du Suisse, acheté 6 millions aux Reds de Liverpool et revendu 7 millions d’euros aux Américains.

Shaqiri, un joueur pas à sa place à Lyon

Ce jeudi, Peter Bosz s’est exprimé en conférence de presse à deux jours du choc de la 24e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice. A cette occasion, le tacticien néerlandais est revenu sur le départ de l’ailier de 30 ans pour les États-Unis. « Xherdan a joué dans les grands espaces et à mon avis, il ne peut pas jouer dans les grands espaces. Il peut jouer entre les lignes. Je pense même que c'est notre meilleur joueur entre les lignes. A mon avis, il ne pouvait jouer qu'en 10 dans notre équipe mais on a tellement de joueurs avec Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Romain Faivre. Est-ce que je voulais qu'il vienne ? Absolument. C'est un très bon joueur. Il a souvent joué à droite à Liverpool mais dans une équipe extrêmement offensive qui joue devant la surface adverse. Il a des qualités énormes mais nous n'étions pas aussi forts » a révélé Peter Bosz, laissant sous-entendre un petit goût d’inachevé.