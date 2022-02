OL : Violence et délire tactique, Boateng viré

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pour la réception de Nice, ce samedi à Lyon, Peter Bosz a décidé de mettre Jérôme Boateng au placard. On en sait désormais beaucoup plus sur les raisons de ce choix fracassant.

Une semaine après le naufrage lyonnais à Monaco, au moins en première période, les supporters ont eu un choc en voyant que Jérôme Boateng ne figurait pas dans la liste des joueurs retenus par Peter Bosz pour le match capital contre Nice. Renfort vedette de la défense de l’OL l’été dernier, l’ancien joueur du Bayern Munich avait été catastrophique sur la pelouse du Stade Louis II, mais pas vraiment plus que certains de ses coéquipiers. Faute d’explication médicale, il s’agissait donc d’un choix sportif de l’entraîneur néerlandais, c’est du moins ce que l’on a pensé avant qu’Hugo Guillemet fasse quelques révélations concernant la mise à l’écart de l’international allemand de l’Olympique Lyonnais. Car il semble que le seul fiasco monégasque de Boateng n’explique pas sa « sanction » et son absence contre l’OGC Nice, une rencontre que l’OL doit impérativement gagner pour espérer encore revenir sur le podium de Ligue 1. Pour le journaliste de L’Equipe, Jérôme Boateng est allé beaucoup trop loin et ne pouvait pas éviter d’être puni.

Boateng trop nerveux et mauvais, Bosz tranche pour l'OL

A 33 ans, Jérôme Boateng n’est évidemment plus le joueur qui dirigeait de main de maître la défense du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne, mais en le récupérant l’été dernier, Juninho pensait pouvoir apporter de l’expérience dans un secteur où l’Olympique Lyonnais a souvent été dans le dur ces dernières saisons. Mais l’ancien directeur sportif ne pensait probablement pas offrir à Peter Bosz un joueur au caractère aussi impulsif. Ainsi, lors de la déroute de début de saison à Angers, en parallèle à l’affaire Marcelo, on avait déjà évoqué le coup de sang piqué par Boageng contre Cherki, au point que les deux hommes s’empoignent, et idem en novembre dernier où cette fois c’est Dubois qui avait été la cible de sa colère. Mais pire, selon le journaliste, cette année, le défenseur allemand s’est carrément battu comme un chiffonnier avec Bruno Guimarães lors d’un entraînement, suite à une remarque technique de son ancien coéquipier brésilien. Il avait fallu que des joueurs séparent Boateng et Guimarães en plein échange de coups. Et cela n’est pas tout.

Outre ce comportement extrêmement agressif, Jérôme Boateng a aussi une haute estime de ses analyses tactiques, au point même de venir expliquer à Peter Bosz ce qu’il fallait faire ou ne pas faire faire. Et c’est probablement cela qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le quotidien sportif explique en effet qu’après la défaite à Monaco, où il a été mauvais, et sans même attendre d’avoir pris sa douche, le défenseur allemand est venu dire à son entraîneur ce qui n’avait pas fonctionné du côté de l’OL, estimant que Bosz n’avait pas fait les bons choix. Même si le ton est resté courtois, le coach de l’Olympique Lyonnais n’a pas du tout apprécié cette leçon donnée par Boateng et c’est ce qui l’aurait poussé à le mettre de côté. A priori, et contrairement au cas Marcelo, l’ancien du Bayern Munich ne sera pas définitivement exclu du groupe, mais il a tout de même intérêt à baisser d’un ton.