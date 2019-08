OL : Vers une magnifique surprise européenne pour Lyon ?

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions grâce à sa troisième place en Ligue 1 et au succès de Chelsea en Europa League, l’Olympique Lyonnais connaîtra dans quatre jours sa poule. C’est forcément avec beaucoup d’excitation que l’on attend ce tirage au sort dans la capitale des Gaules, aussi bien chez les dirigeants que chez les supporters. Mais pour l’heure, on ne sait pas encore dans quel chapeau les partenaires de Memphis Depay se trouveront. Pour en savoir plus sur leur avenir en C1, l’OL devra attendre mercredi.

Et pour cause, c’est le résultat du match retour de barrages entre l’Ajax Amsterdam et l’APOEL Nicosie (0-0 à l’aller) qui décidera du chapeau des Gones. Si l’Ajax se qualifie, alors l’OL sera placé dans le chapeau 3 tandis qu’il figurera dans le chapeau 2 en cas de défaite des Néerlandais, demi-finalistes en titre de la compétition. Un placement le second chapeau serait forcément une excellente nouvelle pour l’équipe de Sylvinho, qui éviterait des cadors comme Dotmund, le Real Madrid ou encore Tottenham et l’Atlético de Madrid… Lyon doit désormais supporter l’APOEL de toutes ses forces.

Chapeau 1 : Barça, Bayern, Juve, City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zénith

Chapeau 2 : Real, Atlético, Dortmund, Naples, Donetsk, Tottenham, Benfica

Chapeau 3 : Leverkusen, Salzbourg, Valence, Inter Milan

Chapeau 4 : Galatasaray, Lille, Leipzig, Atalanta

A déterminer : OL, Lokomotiv Moscou, Genk

Barragistes : Ajax, Nicosie, Cluj, Brugges, Zvezda, Zagreb, Krasnodar, LAsk, Olympiacos, Rosenborg, Slavia Prague, Young Boys