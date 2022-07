OL : Une vanne contre l'ASSE, Mick Jagger régale Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

S'il n'y aura pas de derbys entre Saint-Etienne et l'OL la saison prochaine en Ligue 1, la rivalité entre les deux clubs persiste toujours. Cela s'est aperçu lors du concert des Rolling Stones ce mardi soir...

Les fans du derby entre Saint-Etienne et Lyon vont devoir se faire une raison, il ne sera pas au programme de la prochaine saison de Ligue 1. La faute à la relégation des Verts la saison passée en Ligue 2. Il faudra donc encore attendre au minimum un an avant de revoir les deux équipes s'affronter en championnat. En attendant, la rivalité entre les deux villes est toujours présente et jamais une occasion n'est manquée pour se charrier. Ces dernières heures lors du concert des Rolling Stones organisé au Groupama Stadium, Mick Jagger n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de troller les supporters... stéphanois, conscient du lieu dans lequel il jouait.

Mick Jagger fait rager les fans de l'ASSE

Alors qu'il portait un blouson vert lors de son show, Mick Jagger a alors lâché un : « Les Lyonnais c'est des très bons chanteurs, meilleurs que les Stéphanois ». Des paroles qui ont bien entendu fait réagir le public présent au Groupama Stadium. Car il n'y avait visiblement pas que des Lyonnais au stade. On a en effet pu entendre des sifflets après la phrase prononcée par la star du rock. Si l'ASSE va donc devoir se donner les moyens de vite retrouver l'élite du foot français, les Gones ont eu mis quelques ingrédients de leur côté pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Johann Lepenant ont pour le moment débarqué. Peter Bosz souhaite encore le renfort d'un numéro 6, conscient que Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont en instance de départ. Cela ne devrait pas être William Carvalho, annoncé dans un échange concernant le deal Houssem Aouar au Betis.