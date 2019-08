OL : Une seule déception à Lyon, Joachim Andersen

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a frappé fort vendredi soir contre Angers, au point qu'en l'espace de deux fois 90 minutes le club de Jean-Michel Aulas fait désormais figure de vrai candidat sérieux au titre. Avec neufs buts marqués et zéro encaissé, l'attaque et la défense de Lyon sont impeccables. Mais pour Nicolas Puydebois, le seul petit souci concerne Joachim Andersen, le jeune défenseur danois acheté à prix d'or à la Sampdoria lors du mercato. Pour l'ancien gardien de but de l'OL, désormais consultant pout Olympique-et-Lyonnais.com, Andersen doit faire plus et mieux.

« Avec une marge de progression évidente, j’attends un peu plus de lui. Certes, en phase d’intégration, il m’a paru en manque de sérénité notamment balle au pied et un peu sur le reculoir défensivement. Surtout en première période. Avec plus d’automatisme dans sa relation avec Jason Denayer, il devrait, je l’espère, prendre plus d’assurance et se révéler comme le complément idéal de Denayer, tant recherché la saison dernière. Il a le potentiel pour faire beaucoup mieux », explique Nicolas Puydebois, qui sera attentif aux performances de Joachim Andersen sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.