OL : Une pioche à 5 ME à Angers au mercato ?

Electron libre du milieu de terrain du SCO, Batpiste Santamaria a tapé dans l’œil de plusieurs formations en vue de cet été. L’ancien joueur de Tours vient d’enchainer deux saisons pleines, et l’idée d’aller voir ce qui se passe chez un club du haut du pavé le titille. Selon Le Courier de l’Ouest, le milieu de 23 ans est courtisé par la Fiorentina, qui le suit depuis cet hiver, mais aussi par Lyon et Nice.

De quoi ajouter du dynamisme et de la fraicheur au milieu ? La partie ne sera pas gagnée car si aucun montant n’a filtré, Angers n’aurait pas l’intention de laisser partir son milieu de terrain, même si le SCO avance aussi ses pions. L’idée de recruter le joueur d’Amiens Thomas Monconduit permettrait peut-être de libérer ensuite Santamaria. De son côté, la presse italienne confirme l’intérêt de la Fiorentina pour le joueur angevin, et évoque un montant nécessaire de 5 à 6 ME pour boucler l’opération, afin de faire venir le joueur sous contrat jusqu’en juin 2020 avec le SCO.