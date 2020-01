OL : Une pépite de 17 ans dans les radars au mercato !

Dans : OL.

Sur tous les fronts au mercato, l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes. Et cela dans tous les secteurs du jeu en ce mois de janvier très animé…

Dimanche, le journal L’Equipe affirmait que Juninho était très intéressé par le profil de Bruno Guimaraes, le capitaine de l’équipe olympique du Brésil, qui évolue à l’Athletico Paranaense. Evalué à environ 35 ME, le joueur a fait l’objet d’un rendez-vous entre Juninho et Giuliano Bertolucci, l’agent du milieu défensif, à Milan. Mais selon les informations récoltées par RMC, Guimaraes n’est pas le seul joueur brésilien à figurer dans les radars de Juninho dans l’optique du mercato.

Effectivement, la radio affirme que le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est également très intéressé par le profil de Talles Magno. Il s’agit en revanche d’un joueur offensif puisque Talles Magno est considéré comme l’une des grandes promesses au Brésil, au poste d’avant-centre axial. Du haut de ses 17 ans, il plait tout particulièrement à Juninho et à la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. Il n’est en revanche pas notifié si l’OL souhaite recruter le joueur dès cet hiver, ou s’il s’agit d’un attaquant ciblé par le club pour l’avenir, l’été prochain par exemple. La rumeur en étonnera en tout cas plus d’un, alors que le 7e de Ligue 1 est sur le point d’obtenir les renforts de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere dans ce secteur de jeu déjà bien fourni avec Dembélé, Cherki, Traoré, Cornet ou encore Terrier.