OL ‍: Une offre inespérée tombe pour Sinaly Diomandé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal de l'OL est encore très loin d'être fini. Du côté des départs, Sinaly Diomandé est un joueur courtisé.

L'OL n'y arrive plus du tout en Ligue 1. Si du mieux avait été observé en fin d'année 2023, les Gones sont retombés dans leurs travers ces dernières semaines. Le club rhodanien occupe la place de barragiste et les motifs de satisfaction se font très rares. Parmi eux, on peut noter le mercato hivernal. Pour le moment, la direction lyonnaise se donne les moyens de sortir la tête de l'eau. Les dernières heures du marché des transferts seront mouvementées, aussi bien du côté des arrivées que des départs. En défense, l'OL ne dira pas non à une belle offre pour Sinaly Diomandé. Cela tombe bien, cette dernière vient d'arriver sur le bureau du club.

L'OL reçoit une offre séduisante pour Diomandé

Selon les informations de Saber Desfarges, l'international ivoirien a en effet une touche énorme en Autriche. « L’offre de Salzbourg pour le Lyonnais Sinaly Diomandé est donc tombée, voici les détails : Prêt payant avec option d’achat de 5,3 millions d’euros + 1,5 million de bonus et 10% si plus-value future », a notamment indiqué le journaliste, qui pressentait une offensive du club autrichien dans les prochaines heures. A l'OL de décider du sort de Diomandé, alors que son remplaçant pourrait être Chrislain Matsima (Monaco), très apprécié par le board lyonnais mais qui plait aussi beaucoup à Clermont. Les prochaines heures seront décisives dans ces dossiers. A noter qu'un autre secteur de jeu devra être renforcé à l'OL : l'entrejeu. Pierre-Emile Højbjerg est désiré, même si l'opération ne s'annonce pas des plus aisées pour le déloger de Tottenham.