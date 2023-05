UNFP : Lacazette snobé, scandale à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi soir, l’UNFP a dévoilé les cinq joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Alexandre Lacazette n’en fait pas partie.

Au moment de découvrir les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, les absences d’Alexis Sanchez mais surtout d’Alexandre Lacazette ont très vite été relevées. Auteur de 25 buts en Ligue 1 cette saison, le capitaine de l’Olympique Lyonnais aurait sans doute mérité d’être dans les cinq finalistes. Ce sont finalement Loïs Openda, Seko Fofana, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Jonathan David qui ont été choisis par les joueurs de Ligue 1 ayant voté.

Jonathan David mais pas Alexandre Lacazette ou Sanchez… on préfère en rire 😂 pic.twitter.com/YbTV0HxVHg — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 ❤️💙 (@gonesworld) May 16, 2023

Dans la capitale des Gaules mais pas seulement, l’absence d’Alexandre Lacazette ne passe pas tant la présence de l’ancien buteur de l’Equipe de France paraissait évidente au vu de son nombre de buts mais également de ses performances dans son ensemble au sein d’une équipe pourtant en difficulté sur le plan offensif. « Alexandre Lacazette cette saison : 25 buts en 32 matchs, a inscrit 50% des buts de l'OL, 15 buts en 16 matchs de Ligue 1 depuis le début de l'année 2023, quadruplé il n’y a même pas deux semaines, une nouvelle saison à probablement plus de 30 G/A… pas nominé aux trophées UNFP » regrette sur Twitter un supporter de l’OL.

Les absences de Lacazette et de Sanchez choquent

Même les supporters de l’OM sont choqués, l’un d’entre eux regrettant les absences de Lacazette et de Sanchez au profit par exemple de Messi et de David. « Pour moi, Alexandre Lacazette et Alexis Sanchez mérite plus que Lionel Messi. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent » peut-on lire sur le réseau social. Chez les consultants, l’absence de Lacazette a également été remarquée. Journaliste pour Winamax et RMC, Walid Acherchour n’en revient pas.

Lacazette saison de patron dans un OL qui a quasi pas tourné pendant les 2/3 de la saison mais ça suffit pas à être nommé... https://t.co/ZN8wwtqVxZ — Bruce Grannec (@BruceGrannec) May 16, 2023

« Pas de Lacazette et de Sanchez @UNFP ????? » s’étonne-t-il. Même chose pour Sidney Govou, ancien buteur de l’OL et actuel consultant des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions pour Canal +. « Surpris de ne pas voir Lacazette. Rappelons avant toute polémique que se sont les joueurs qui votent » a rappelé l’ancien buteur de l’OL. Quoi qu’il en soit, l’absence d’Alexandre Lacazette sera très commentée dans les jours à venir, tant il apparaissait logique et mérité que le capitaine de l’OL figure dans les cinq finalistes.