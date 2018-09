OL : Une bonne étoile ? Genesio avoue être aidé

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a deux semaines jour pour jour, après l'épisode et sa soirée d'anniversaire agitée à Lyon et surtout un pathétique (et heureux) nul en déplacement à Caen, Bruno Genesio semblait être au bord du gouffre du côté de l'OL. Mais, après un énorme exploit à Manchester City, et deux victoires consécutives en Ligue 1, dont une très probante contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a de nouveau retrouvé la sérénité.

Evoquant cette très belle période de l'OL, Bruno Genesio avoue qu'il a plutôt du bol, mais que si tout réussit à Lyon actuellement, la chance n'explique pas tout. « J'ai une bonne étoile. Après, je ne vais pas faire dans la fausse modestie. Je suis content de ce qu'on a mis en place et ce qui a bien fonctionné. Tactiquement ou dans les choix. Mais c'est aussi parce que les joueurs ont appliqué ce qu'on avait préparé et donné tout ce qu'ils avaient à donner qu'on a pu redresser la barre », a reconnu, avant la réception du FC Nantes ce samedi soir au Groupama Stadium, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Reste à conserver cette bonne étoile le plus longtemps possible dans le ciel rhodanien, le club de Jean-Michel Aulas ayant deux énormes rendez-vous à venir la semaine prochaine contre Donetsk, puis face au PSG.