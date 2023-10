L'OL a téléphoné à la LFP, il y a un gros souci

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, l'OL doit impérativement s'imposer contre Lorient pour enfin décoller au classement de Ligue 1. Mais l'équipe de Fabio Grosso risque d'avoir une très mauvaise surprise.

Le calendrier de la Ligue 1 a fixé à ce dimanche 15 heures le match de la peur entre l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient, mais malgré cette programmation et une météo estivale, ils seront autour de 45.000 supporters à rejoindre le Groupama Stadium pour aider Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à gagner leur première victoire de la saison. Cependant, l’OL ne sera pas aidé par l’état de la pelouse, qui vient d’en finir avec la Coupe du Monde de rugby. Si vendredi soir, les Bleus ont balayé l’Italie (60-7), l’enchaînement des matchs des All-Black jeudi soir, et de l’équipe de France vendredi a mis KO le terrain où doit se jouer ce dimanche Lyon-Lorient. Pour éviter le désastre, le club de John Textor a mis le paquet, l’équipe en charge de l’entretien de la pelouse ayant même travaillé durant la nuit de vendredi à samedi. Mais l’Olympique Lyonnais a de grosses craintes et l’a fait savoir à la Ligue de Football Professionnel.

Lyon craint un champ de patates

L’OL souhaitait en effet faire savoir à l’instance que l’état de la pelouse du Groupama Stadium risquait de rapidement se dégrader, et le club rhodanien en a profité aussi pour se dédouaner à en croire Le Progrès. « Ce n’est pas le club qui a fait le calendrier de Ligue 1 avec un rendez-vous à domicile juste après deux matchs de Coupe du monde de rugby », a notamment prévenu l’Olympique Lyonnais, afin de mettre la responsabilité aussi sur la Ligue de Football Professionnel. Cependant, le rugby et la LFP ne sont pas totalement coupables, puisque durant l'été la pelouse du Groupama Stadium avait largement souffert des conditions climatiques, avec le développement d'un champignon. En attendant, l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 va devoir oublier tout cela et ne pas se cacher sur l'état du terrain pour expliquer une éventuelle contre-performance.