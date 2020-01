OL : Une belle piste s'effondre brutalement pour Diop

Dans : OL.

Prêté par l’Olympique Lyonnais au Celta Vigo l’été dernier, Pape Cheikh Diop revient en boucle dans l’actualité du club rhodanien en cette fin du mercato hivernal.

Et pour cause, le milieu de terrain de 22 ans aimerait que son prêt au Celta Vigo soit cassé afin de rebondir au sein d’un club dans lequel il bénéficiera d’un temps de jeu plus important. La piste West Ham avait brièvement été évoquée mais depuis mercredi, c’est surtout Strasbourg qui semblait intéressé par le recrutement de Pape Cheikh Diop. Les Alsaciens souhaitaient initialement recruter un joueur au milieu de terrain afin de combler le départ de Youssouf Fofana, vendu à la surprise générale à l’AS Monaco en échange d’un joli chèque de 15 ME.

Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Pape Cheikh Diop ne s’engagera pas en faveur du Racing Club de Strasbourg cet hiver. En effet, le milieu de terrain sous contrat avec l’OL était bien suivi par les équipes de Marc Keller, sans que cela ne se concrétise pas une proposition formelle soumise à l’Olympique Lyonnais et au Celta Vigo. Malgré le départ de Youssouf Fofana, il se murmure même que le Racing Club de Strasbourg ne recrutera pas de milieu de terrain d’ici la fin du mercato, préférant concentrer ses efforts sur le prochain mercato estival. L’avenir du milieu de terrain semble donc toujours aussi incertain alors que ce jeudi matin, le journal galicien Faro de Vingo annonçait qu’il n’y avait pas le moindre accord entre l’OL et le Celta Vigo pour casser le prêt de Diop. Et pour cause, Jean-Michel Aulas refuse de récupérer le joueur pour le reprêter dans la foulée s’il n’est pas certain que l’intégralité de son salaire soit pris en charge par son futur club. Une opération complexe qui aura bien du mal à se décanter d’ici vendredi soir à minuit…