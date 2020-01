OL : La tactique imparable d'Aulas dans le dossier Diop

Dans : OL.

Toujours joueur sous contrat avec l'Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop fait partie du coup de feu des dernières journées agitées du mercato de l'OL.

Arrivé tout de même pour 10 ME en 2017, Pape Cheikh Diop n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique Lyonnais malgré un statut d’international chez les jeunes en Espagne et des premières apparitions prometteuses sous le maillot du Celta Vigo. Après quasiment deux ans sur le banc de touche, le milieu de terrain est reparti vers Vigo sous la forme d’un prêt pour espérer relancer sa carrière l’été dernier. Cela n’a pas fonctionné non plus, et Diop, toujours sous contrat avec Lyon, cherche un nouveau point de chute. Des touches en Angleterre et même en France du côté de Strasbourg lui laissent entrevoir un rebond intéressant.

Mais à quelques heures de la fin du marché des transferts, la confusion totale règne sur ce dossier. Le journal galicien Faro de Vigo annonce ainsi qu’aucun accord n’a été trouvé entre l’OL et le Celta Vigo pour la fin du prêt, car Lyon cherche des conditions avantageuses pour pouvoir céder à nouveau son joueur. De quoi faire grincer des dents en Espagne, car si Jean-Michel Aulas n’est pas satisfait par ce que peuvent lui proposer West Ham ou Strasbourg par exemple, il préfèrera laisser Diop à Vigo plutôt que de le récupérer, avec le salaire qui avec bien évidemment. Surtout que l’OL s’est suffisamment renforcé au milieu de terrain cet hiver pour ne pas retrouver un joueur de plus dans ce secteur de jeu.