Mercato : Diop de retour en France... mais pas à l'OL ?

Dans : OL.

Le mercato hivernal s’anime en Ligue 1. Et à la surprise générale, le Racing Club de Strasbourg se retrouve au milieu de la mêlée…

En effet, le club alsacien est sur le point de perdre Youssouf Fofana, un accord ayant été trouvé à hauteur de 15 ME avec l’AS Monaco pour le transfert du natif de Paris. Une grosse perte pour Thierry Laurey, le milieu de terrain de 21 ans étant clairement l’un de ses titulaires depuis le début de la saison. Si ce transfert venait à se confirmer dans les prochaines heures, Strasbourg serait dans l’obligation de réagir en recrutant un milieu de terrain afin de le remplacer. Et selon les informations obtenues par Eurosport, les dirigeants du RCSA sont très intéressés par le profil d’un joueur… de l’Olympique Lyonnais.

En manque de temps de jeu au Celta Vigo, où il est prêté avec option d’achat par l’OL depuis l’été dernier, Pape Cheikh Diop figure dans le viseur de Strasbourg. Egalement pisté par West Ham, qui songeait à le récupérer sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’international espoirs espagnol pourrait privilégier un retour en France, ce qui lui permettrait d’être visible des décideurs lyonnais dans l’optique d’un retour à l’OL la saison prochaine. Reste à savoir si d’un point de vue financier, Strasbourg est en mesure d’offrir à Pape Cheikh Diop son salaire lyonnais, que le Celta Vigo prenait en charge depuis le début de la saison. De plus, un accord doit être trouvé entre l’OL et la formation espagnole pour officialiser l’arrêt du prêt. Cela ne devrait pas vraiment poser de problème, Pape Cheikh Diop ne figurant clairement pas dans les petits papiers de l’entraîneur Oscar Garcia depuis le début de la saison. Et c’est Strasbourg qui pourrait en profiter pour relancer ce joueur qui n’avait pas réussi à exploser à l’OL malgré quelques bons matchs, comme celui de l’exploit à Manchester City l'année dernière.