OL : Un transfert à 50 ME annulé, priorité à la pépite de 18 ans

Dans : OL.

Il y aura forcément au moins un départ majeur à l’Olympique Lyonnais cet été.

Le club rhodanien en a besoin au niveau financier, et la possible absence de Coupe d’Europe la saison prochaine va laisser des traces chez les éléments les plus talentueux, qui ont besoin d’une exposition supérieure à la Ligue 1. Le départ de Moussa Dembélé est de loin celui qui est évoqué depuis le plus longtemps. L’attaquant de pointe plait à Chelsea et au PSG par exemple, mais Manchester United est le club qui le suit depuis longtemps. Les problèmes offensifs ont souvent été constatés, notamment avec le départ de Romelu Lukaku, qui avait le don de fixer les défenses. Mais le réveil d’Anthony Martial et surtout l’éclosion de Mason Greenwood ont totalement changé les plans des Red Devils.

Celui qui avait été révélé lors de la qualification de MU face au PSG en Ligue des Champions la saison dernière commence à sérieusement confirmer. Depuis le « restart », le jeune attaquant cartonne et selon le Daily Star, le Board de Manchester United vient de prendre la décision de renoncer à recruter un attaquant cet été. Greenwood a désormais franchi la barre des 15 buts marqués avec Manchester United, la pépite de 18 ans ne sera pas barré par l’arrivée d’une recrue à plus de 50 ME, ce qui aurait été un mauvais signal d’envoyer à son égard. Mauvaise nouvelle pour l’OL, qui sait que les clubs anglais sont très attentifs au profil de Moussa Dembélé, dont la valeur est la plus élevée de l’OL avec Houssem Aouar.