OL : Un Suédois proche de Lyon et c'est une surprise !

Dans : OL.

En quête d'une défense digne de ses objectifs sportifs, l'Olympique Lyonnais doit recruter un ou des renforts. Et selon la presse néerlandaise, Peter Bosz aurait demandé à Juninho la venue de Gabriel Gudmundsson.

Ce n’est pas faire injure à Lyon que de dire que sa défense a montré un visage inquiétant durant les matchs de préparation. Si sur le plan efficacité, Dembélé et Toko-Ekambi ont montré à Peter Bosz qu’il pouvait compter sur eux, le successeur de Rudi Garcia a bien compris que derrière ce n’était pas la joie, notamment côté gauche. Et dans la perspective du départ de Maxwel Cornet, qui suscite toujours énormément d’intérêt en Allemagne, ce n’est pas la signature d’Henrique qui a de quoi rassurer. Le joueur brésilien a montré des lacunes inquiétantes, et Juninho aurait été convaincu par son coach qu’il fallait recruter à ce poste.

Tandis que ce week-end, le nom d’Emerson Palmieri, le défenseur italien de Chelsea, était évoqué, une piste probablement plus sérieuse se dessine. En effet, la quotidien régional néerlandais Dagblad van het Noorden affirme qu’un club français, et plus précisément l’Olympique Lyonnais, aurait déjà transmis une offre aux dirigeants du FC Groningen afin de recruter Gabriel Gudmundsson, latéral gauche de 22 ans qui évolue depuis 2019 avec une formation qui s’était classée septième du dernier championnat des Pays-Bas. International chez les jeunes avec la Suède, Gabriel Gudmundsson s’était révélé sous le maillot du Halmstards BK avant de rejoindre Groningen. A un an de la fin de son contrat, un transfert est don envisage.

Gudmundsson est clairement le latéral gauche bon marché à fort potentiel à aller chercher !

Formé à Halmstad comme ailier, Groningen a eu l'intelligence de le recruter en D2🇸🇪 et en faire un latéral/piston. Si défensivement il a du travail, il sera un bel atout offensif 👍 — Nordisk Football (@NordiskFootball) August 3, 2021

Lyon fait une offre de 5 millions d'euros pour Gudmundsson

Selon le média néerlandais, Jean-Michel Aulas et Juninho se sont mis en action en transmettant aux dirigeants de Groningen une proposition de 5 millions d’euros. Pour l’instant, cette offre n’a pas été validée par le club de Gabriel Gudmundsson, mais l’imminence d’un accord semble probable. En effet, alors que son équipe jouait en Allemagne ce week-end, le latéral gauche suédois visé par l’Olympique Lyonnais a été laissé au repos et n’était pas du déplacement pour la rencontre face à M’Gladbach. Une décision qui masque difficilement un possible transfert, et il est évident que Peter Bosz, qui connaît évidemment très bien le championnat des Pays-Bas a validé le profil de Gabriel Gudmundsson.

Why is Nobody Talking About Gabriel Gudmundsson? https://t.co/QggEPK4kIz via @YouTube — MJ (@melvin97one) August 3, 2021

Dans cette opération, l’Olympique Lyonnais n’est cependant pas seul, et d’autres clubs s’intéressent également au profil du défenseur suédois, et notamment en Ligue 1. Christophe Galtier et l’OGC Nice seraient également attentifs à la situation de Gabriel Gudmundsson, même si le club azuréen n’a pour l’instant pas fait la moindre offre à Groningen. D'autres sources affirment que l'Ajax Amsterdam et le Napoli seraient également tentés par le Suédois, même si cela ne se concrétise pas. Quoi qu'il en soit, pour l'OL il sera beaucoup plus simple de s'entendre avec les responsables de Groningen plutôt qu'avec ceux de Chelsea pour Emerson Palmieri, même si dans le passé Jean-Michel Aulas a déjà fait des affaires avec le club de Roman Abramovic. Avec les ventes de Bard, Andersen et Lucas, Juninho a quand même quelques moyens.