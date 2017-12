OL : Un souci majeur pour Grenier au mercato

Dans : OL, Mercato.

En fin de contrat en juin 2018 avec l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier a bel et bien envie de quitter son club formateur lors du prochain mercato.

Depuis deux saisons, Clément Grenier vit comme un paria à Lyon. Souvent écarté du groupe professionnel, le milieu de terrain n'est plus que le sixième choix de Bruno Genesio derrière Fekir, Aouar, Tousart, Ndombele et Ferri. Une situation qui le pèse réellement, alors qu'il estime être à 100 % de ses moyens physiques après avoir connu de nombreuses blessures. Et c'est donc dans l'objectif de retrouver du temps de jeu au sein d'un club moins huppé que le joueur de 26 ans envisage de faire ses valises dès janvier, sachant qu'il sera libre de négocier un nouveau contrat en 2018.

« Il y a beaucoup de clubs qui se renseignent et qui essaient de comprendre pourquoi je ne joue pas. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais je leur dis que je prends ce qu'on me donne, que je me bats tous les jours. Pour ces clubs, c'est peut-être une opportunité d'avoir un joueur en forme, rapidement et pas cher. J'ai des fourmis dans les jambes, ça me démange, j'ai envie de jouer et j'ai envie d'être considéré », a déclaré, sur Canal+, Grenier, qui doit désormais convaincre un club alors qu'il sort de quatre saisons plus ou moins blanches, même s'il ne ferait pas tâche dans la plupart des clubs de Ligue 1...