OL : Un salaire dingue, Man United drague directement Dembélé !

Dans : OL.

Homme fort de l’OL depuis le début de la saison, Moussa Dembélé sera sans aucun doute le Lyonnais le plus courtisé de l’effectif lors du prochain mercato estival.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est dans le viseur des cadors de Premier League dans l’optique de l’été prochain. Chelsea et Manchester United sont les deux clubs les plus chauds sur l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Et à en croire le Daily Star, ce sont les Red Devils qui devraient dégainer les premiers avec une offre salariale tout simplement démentielle pour tenter de s’assurer la signature de Moussa Dembélé.

En effet, le média britannique informe que Manchester United est prêt à offrir un salaire de 180.000 euros par semaine, soit plus de 700.000 par mois à Moussa Dembélé la saison prochaine en cas de signature à Old Trafford. Un salaire évidemment bien supérieur à celui qu’il touche actuellement à l’Olympique Lyonnais puisque selon les dernières estimations de L’Equipe, Moussa Dembélé perçoit un peu moins de 300.000 euros bruts mensuels dans la capitale des Gaules. Devant une telle proposition salariale, nul doute que Moussa Dembélé sera tenté de répondre positivement.

Chelsea également sur les rangs

A moins que Chelsea, qui désire également le recruter afin de prendre numériquement la place d’Olivier Giroud dans l’effectif la saison prochaine, soit en mesure de s’aligner sur l’offre colossale de Manchester United. Surtout, les deux géants anglais devront se mettre d’accord avec Jean-Michel Aulas pour boucler le deal. Et sans aucun doute, cela sera bien plus difficile que de convaincre le joueur quand on connaît les talents de négociateur du président lyonnais, pas du genre à brader ses meilleurs éléments au mercato. Les clubs intéressés sont prévenus, Jean-Michel Aulas ne cédera pas Moussa Dembélé pour une somme inférieure à 70 ME lors du prochain mercato estival…