OL : 70 ME, la fortune exigée par Aulas pour Dembélé !

Dans : OL.

Durant tout l’hiver, Moussa Dembélé a fait l’objet de nombreuses rumeurs en Angleterre. Et pour cause, le buteur de l’OL plaît à deux cadors de Premier League…

Chelsea et Manchester United sont effectivement très intéressés par le profil de Moussa Dembélé, lequel a de grandes chances de quitter l’Olympique Lyonnais en fin de saison. En interne, on ne retiendra pas l’ancien international espoirs français, qualification ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, notamment car la direction a apprécié l’attitude irréprochable de Moussa Dembélé en janvier. Malgré l’intérêt de géants européens, l’ex-buteur du Celtic Glasgow n’a jamais cherché à forcer son départ, ce que Jean-Michel Aulas et Juninho ont grandement apprécié.

Reste maintenant à voir dans que club Moussa Dembélé va signer… Chelsea et Manchester United sont sur les rangs mais pour s’octroyer les services de Moussa Dembélé, il va falloir sortir le carnet de chèques. Car selon les dernières indiscrétions obtenues par The Sun, c’est une somme de 60 millions de livres sterling, soit un peu plus de 70 ME, que l’Olympique Lyonnais souhaite récupérer dans l’opération. Une somme colossale que Manchester United pourrait se résoudre à poser sur la table afin de régler, avec un an de décalage, la succession de Romelu Lukaku, transféré à l’Inter Milan à la surprise générale l’été dernier.

De son côté, Chelsea souhaite recruter un réel concurrent à Tammy Abraham, alors que les remplaçants Michy Batshuayi et Olivier Giroud ne seront pas retenus. De son côté, l’Olympique Lyonnais devra utiliser avec malice la somme d’argent récupérée grâce à la vente programmée de Moussa Dembélé pour se renforcer en attaque. Car, comme le rappel L’Equipe, le recrutement de Tino Kadewere ne suffira pas à combler la perte du meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, lequel a déjà scoré à 19 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.