OL : Un record et plus de 5ME, vive le Groupama Stadium !

Jean-Michel Aulas ne doit pas regretter d'avoir son propre stade ce mercredi, puisque l'OL va battre son record budgétaire en matière de ventes de tickets et dans les boutiques.

Un an après avoir réuni 57.889 spectateurs au Groupama Stadium à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais sera à ce même niveau ce mercredi soir contre la Juventus. Le stade, qui appartient à l’OL, sera comble au moment du coup d’envoi, la totalité des tickets ayant été vendue, au point même que le club de Jean-Michel Aulas a lancé un appel afin d’essayer de juguler le marché noir. Et qui dit affluence record dit également des recettes à un niveau jamais atteint.

Si l’an dernier la rencontre face au FC Barcelone avait permis à la recette totale de dépasser légèrement les 5ME, du côté de l’Olympique Lyonnais on pense pouvoir faire encore mieux avec la venue de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers dans la capitale des Gaules. Au point même de largement dépasser ces 5ME annonce Le Progrès. Près de 3.000 supporters italiens étant attendus au Groupama Stadium, la recette globale des tickets, des boutiques, des restaurants et des buvettes va s’enflammer. De quoi conforter le choix de Jean-Michel Aulas de se lancer dans la construction de son propre stade pour l’Olympique Lyonnais. A l’époque, envisager de tels chiffres faisait sourire, mais c’est pourtant devenu la réalité.