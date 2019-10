OL : Un problème de staff pour Laurent Blanc ?

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l’Olympique Lyonnais ne rejoue pas encore, Jean-Michel Aulas aimerait bien nommer le remplaçant de Sylvinho en début de semaine prochaine.

Pour arriver à cette conclusion-là, la direction du club rhodanien devra d’abord se mettre d’accord avec un entraîneur. Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant. Pourtant, le président des Gones et Juninho enchaînent les rendez-vous. Après avoir rencontré Laurent Blanc jeudi, l’OL a aussi écouté le discours de Rudi Garcia vendredi. Malgré tout, l’avant-dernier sélectionneur de l’équipe de France reste la priorité. Intéressé par le projet lyonnais, l’ancien coach du PSG serait même en discussions avancées avec l’OL. La question de son staff technique étant même à l’étude, sachant que Franck Passi pourrait devenir son adjoint, aux côtés du préparateur physique Philippe Lambert. Mais quid de l’ancien groupe de Sylvinho, et notamment de Gérald Baticle, l’actuel entraîneur intérimaire ? RMC évoque certains doutes.

« En dehors de l’aspect financier, évidemment important dans ces négociations, une question reste à trancher : le rôle de Gérald Baticle, adjoint incontournable à Lyon depuis plusieurs années, et plus globalement la compatibilité entre le staff de Laurent Blanc et les Lyonnais déjà en place. En clair, est-ce que Blanc accepterait de travailler avec les membres lyonnais du staff actuel ? », questionne la radio, qui sait que Claudio Caçapa et Grégory Coupet pourraient faire partie de la nouvelle équipe technique, au contraire de Fernando Lazaro, l’analyste vidéo brésilien débarqué dans les valises de Sylvinho l’été dernier.