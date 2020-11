OL : Un pactole en attente, Arsenal le misera sur Aouar

Dans : OL.

Déjà fortement intéressé cet été, Arsenal compte revenir à la charge pour le milieu de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar. Mais cette fois, les Gunners prévoient de négocier avec des moyens largement supérieurs.

Le président Jean-Michel Aulas a été catégorique, l’attaquant néerlandais Memphis Depay ne quittera pas l’Olympique Lyonnais cet hiver. Et tant pis si son contrat expire à la fin de la saison. Mais qu’en sera-t-il pour Houssem Aouar ? L’autre partant annoncé du dernier mercato. Rappelons que le milieu polyvalent avait reçu un bon de sortie dont il pensait profiter pour rejoindre l’un de ses prestigieux prétendants. Outre la Juventus Turin, Arsenal semblait vivement intéressé par son profil et avait même transmis une offre jugée trop basse. Il faut dire que le club rhodanien aurait réclamé 60 millions d’euros pour son transfert, un montant énorme, surtout en période de crise sanitaire.

Mais cette demande n’a visiblement pas refroidi les Gunners, prêts à revenir à la charge mieux armés en janvier. En effet, le Daily Express croit savoir que le pensionnaire de Premier League va tenter de pousser quatre indésirables vers la sortie, à savoir Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac, Calum Chambers et ce très cher Mesut Özil. Le tout en espérant récolter 40 millions d’euros pour mieux financer le transfert d’Aouar, cible prioritaire du manager Mikel Arteta et toujours annoncé dans le viseur de la Juve. Reste à savoir si l’international français accepterait de partir en pleine saison, et à quelques mois de l’Euro.