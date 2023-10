OL ‍: Un mercato XXL cet hiver, c'est impossible selon Denis Balbir

Dans : OL.

Corentin Facy

Après la nouvelle défaite de l’OL sur le terrain de Reims dimanche midi (2-0), John Textor a publié un communiqué dans lequel il promet notamment un mercato de folie au mois de janvier pour redresser l’équipe.

« Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige » a promis John Textor après la défaite contre le Stade de Reims. Le patron de l’Olympique Lyonnais est prêt à prendre tous les risques financiers au mois de janvier pour redresser une situation bien mal embarquée, l’objectif étant de renforcer l’équipe afin de vite assurer le maintien et plus si affinités. Reste que pour améliorer la compétitivité de l’équipe à la disposition de Fabio Grosso, il va falloir trouver des joueurs qui accepteront de s’engager dans un tel bourbier. Et ce n’est pas gagné selon Denis Balbir, lequel a expliqué dans un édito publié sur But Football Club que la mission de John Textor lors du prochain mercato serait certainement plus délicate que ce que pense l’homme d’affaires américain.

« Après le match, John Textor a publié un communiqué assez fou, attaquant ouvertement certains joueurs et promettant un gros Mercato en janvier. Dans tout ce qu’il dit et fait, l’actionnaire est catastrophique depuis la mise à l’écart du président Aulas. C’est effectivement une super idée de faire un gros Mercato en janvier … Sauf que, d’ici à janvier, il peut se passer beaucoup de choses et si Lyon est lanterne rouge avec dix points de retard sur le 16ème, cela va être compliqué d’attirer des joueurs. Aujourd’hui, quand on voit ce qu’est Lyon et ce qui se dit dans la presse, je ne suis pas certain que beaucoup de joueurs aient envie de venir. Parler du Mercato de janvier dès à présent, c’est de la poudre aux yeux jetés aux supporters ! » a indiqué l’ancien journaliste de M6 avant de conclure sur une note d’optimisme pour les fans de l’OL.

Quel joueur voudra signer à l'OL cet hiver ?

« Même si rien n’est jamais irrémédiable, surtout aussi tôt dans la saison, il y a quand même un trou qui s’est fait au classement entre les deux derniers et les autres. C’est réellement embêtant d’être dans la charrette dès maintenant. Sans une victoire rapidement acquise, dès le match de dimanche contre Lorient dans une vraie rencontre de la peur, les choses ne vont pas aller en s’améliorant ». Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et les autres joueurs de l’OL savent maintenant ce qu’ils ont à faire. Gagner de manière impérative face à Lorient le week-end prochain ou sombrer dans l’une des crises les plus profondes de l’histoire du club rhodanien.