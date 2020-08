OL : Un mercato plus fou que prévu, Bruno Cheyrou déchainé à Lyon

Dans : OL.

Dans les jours à venir, l’Olympique Lyonnais devrait officialiser la venue de Cenk Ozkacar, avant probablement de le prêter dans la foulée.

Une nouvelle stratégie pour les Gones, qui n’avaient pas vraiment pris pour habitude de recruter des joueurs et de les prêter immédiatement en période de mercato estival. Assurément, il s’agit de la patte Bruno Cheyrou, lequel est très actif depuis sa nomination au poste de responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. A l’instar d’un certain Luis Campos, référence absolue dans le domaine, l’ancien consultant de BeInSports cherche les meilleures pépites à travers le monde. Et selon le compte insider Journaliste Masqué, il ne manque pas de cibles…

« Les pistes Pellistri et Özkacar découlent de la volonté d'attirer du sang neuf. Dernier écho en date : le nom de Filip Stevanovic à gauche. Le Partizan en demande 15 ME. A droite, outre Pellistri, c'est le joueur Pedro de La Vega qui est beaucoup évoqué en interne. En tout cas, la cellule semble travailler sereinement : le duo Juni-Cheyrou s'entend bien. Les relations sont apaisées de ce côté-là. Il risque d'y avoir du mouvement cet été même si je n'aurais pas parié là-dessus en début de mercato. Beaucoup de jeunes prospects sont évoqués, notamment côté droit de l'attaque. Le club n'attend que des départs pour se mettre en branle. Certaines pistes sont validées. Plusieurs scénarios ont été esquissés en prenant en compte le départ de certains joueurs. L'idée étant de "mixer" un ou deux profils expérimentés avec de jeunes joueurs, certains prêtés dans la foulée (là-aussi, c'est une petite révolution) » a publié l’informateur, pour qui Lyon sera plus actif que jamais sur le marché des très jeunes joueurs en post-formation sous la houlette de Bruno Cheyrou.